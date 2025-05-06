Три беспилотника атаковали Новокуйбышевск

59

Как заявил, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, украинские беспилотники уничтожены в небе региона рано утром.

«В результате падения обломков – погибших и пострадавших нет. Разрушений также нет», — сообщил Федорищев в своем Телеграм-канале.

Режим опасности атаки беспилотников был веден в Самарской области с 02:09 местного времени 6 мая 2025 года. На четыре часа с 02:00 до 06:00 МСК останавливал свою работу аэропорт Курумоч.

В Минобороны РФ также сообщали, что два украинских БпЛА самолетного типа были уничтожены в Самарской области дежурными средствами ПВО. Всего, по данным российского военного ведомства, Украина атаковала 11 регионов России. Перехвачено и уничтожено 105 беспилотников ВСУ, пишет Обоз.инфо.