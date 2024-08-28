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Тольяттинца обвинили в сбыте немаркированной табачной продукции

28 августа 2024 09:42
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Тольяттинца обвинили в сбыте немаркированной табачной продукции

Общая стоимость изъятого полицейскими у предпринимателя безакцизного товара составляет свыше 280 тысяч рублей.

Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Самарской области на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту табачной и алкогольной продукции.

Так, полицейские Управления МВД России по городу Тольятти получили сообщение о том, что один из индивидуальных предпринимателей причастен к незаконной реализации немаркированной табачной продукции.

С целью пресечения возможных противоправных действий местного жителя полицейские проверили торговую точку мужчины, расположенную на бульваре Туполева в одном из крупных магазинов Автозаводского района, где осуществлялась оптовая торговля сигаретами. В присутствии понятых оперуполномоченные провели осмотр помещения, обнаружили и изъяли более двух тысяч пачек сигарет иностранного производства, которые направили на исследование. Задержанного во время проверки магазина предпринимателя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно полученным в ЭКО Управления МВД России по городу Тольятти результатам, изъятое является табачным изделием (сигареты с фильтром), немаркированной федеральной специальной (акцизной) маркой. Общая стоимость немаркированной табачной продукции составляет свыше 280 000 рублей.
По информации сотрудников полиции, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел табачные изделия на одном из рынков города у неизвестного лица с целью дальнейшего сбыта.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по городу Тольятти отцу трех несовершеннолетних детей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство на рассмотрение дела в особом порядке.

Автозаводский районный суд городу Тольятти доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Индивидуальному предпринимателю, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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