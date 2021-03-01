Тольяттинец зарегистрировал у себя мигрантов за еду и сигареты

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По данным полицейских, местный житель 1970 года рождения в сентябре прошлого года незаконно поставил на миграционный учет 32 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации правоохранителей, мужчина официально не трудоустроен, ранее уже был привлечен к уголовной ответственности. Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои услуги вознаграждение – спиртное, продукты питания и сигареты.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.