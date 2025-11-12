Тольяттинец в ходе застолья отобрал деньги и телефон у хозяина

116

В полицию Тольятти обратился местный житель 1969 года рождения. Он рассказал, что дома распивал спиртные напитки с приятелем. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой гость толкнул хозяина квартиры, похитил принадлежащие ему денежные средства в размере около 2 000 рублей и сотовый телефон, после чего скрылся.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и прилегающей к многоквартирному дому территории, опросили соседей пострадавшего.

Спустя несколько часов во время патрулирования Центрального района сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Заметив сотрудников органов внутренних дел он попытался скрыться. После непродолжительной погони его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 28-летний местный житель, ранее судимый за преступление имущественного характера, сознался в содеянном. Он пояснил, что решился на совершение преступления из-за жалобы его знакомой на неуважительное поведение потерпевшего по отношению к ней.

Похищенные денежные средства подозреваемый успел потратить на личные нужды, мобильный телефон изъят и возвращен законному владельцу.

Отделом по расследованию преступлений. совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.