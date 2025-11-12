Тольяттинец в ходе застолья отобрал деньги и телефон у хозяина

Я нашел ошибку
Главные новости:
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец в ходе застолья отобрал деньги и телефон у хозяина

12 ноября 2025 12:45
116
Тольяттинец в ходе застолья отобрал деньги и телефон у хозяина

В полицию Тольятти обратился местный житель 1969 года рождения. Он рассказал, что дома распивал спиртные напитки с приятелем. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой гость толкнул хозяина квартиры, похитил принадлежащие ему денежные средства в размере около 2 000 рублей и сотовый телефон, после чего скрылся.

         Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

         Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и прилегающей к многоквартирному дому территории, опросили соседей пострадавшего.

         Спустя несколько часов во время патрулирования Центрального района сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Заметив сотрудников органов внутренних дел он попытался скрыться. После непродолжительной погони его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

         В ходе опроса 28-летний местный житель, ранее судимый за преступление имущественного характера, сознался в содеянном. Он пояснил, что решился на совершение преступления из-за жалобы его знакомой на неуважительное  поведение потерпевшего по отношению к ней.  

         Похищенные денежные средства подозреваемый  успел потратить на личные нужды, мобильный телефон изъят и возвращен законному владельцу.

         Отделом по расследованию преступлений. совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
231
Весь список