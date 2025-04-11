Тольяттинец украл из супермаркета еду и бытовую химию

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В полицию Тольятти поступило заявление от администратора одной из торговых организаций о хищении нескольких наименований бытовой химии и продуктов питания на сумму 16 тысяч рублей.

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться, однако после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 25-летний местный житель вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. Мужчина пояснил, что похищенный товар он продал случайному прохожему, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.