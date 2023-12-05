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Тольяттинец поставил на учет 20 мигрантов в одной квартире

5 декабря 2023 10:38
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тольяттинец поставил на учет 20 мигрантов в одной квартире

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель 1970 года рождения с  апреля по август текущего года незаконно поставил на миграционный учет боле  20 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемого и сотрудники организаций. Установлено, что двухкомнатная квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. По информации полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение - свыше 4 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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