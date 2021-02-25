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Тольяттинец хранил наркотики в модеме

25 февраля 2021 12:01
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Тольяттинец хранил наркотики в модеме

Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «Hyundai».

В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что находящийся в салоне иномарки пассажир пытается что-то спрятать в куртку.  Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, полицейские из кармана куртки задержанного изъяли сверток с порошкообразным веществом. (сверток находился в устройстве модема для выхода в сеть интернет) Сотрудники органов внутренних дел доставили мужчину в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
 В результате исследования установлено, что в свертке находился N-метилэфедрон массой 0, 310 гр.
По словам задержанного, наркотик он хранил для личного употребления, без цели сбыта. Истинность слов задержанного тщательно проверяется полицейскими. По данным сотрудников органов внутренних дел, 24-летний безработный житель Ставропольского района ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотических средств.                       
В настоящее время следственным управлением УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию региона.  

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