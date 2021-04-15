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Толпа пьяных молодых людей избила хирурга в больнице Красноярского края

15 апреля 2021 23:05
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Они прибыли в больницу, так как одному из них требовалась медицинская помощь.

Группа нетрезвых молодых людей напала на врача в больнице Красноярского края, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Правоохранители получили сообщение от медсестры приемного покоя Рыбинской районной больницы, которая сообщила о неадекватном поведении толпы молодых людей, которые шумно вели себя возле здания и били окна в приемном покое.

Полицейские выяснили, что находясь в состоянии алкогольного опьянения они прибыли в больницу, так как одному из них требовалась медицинская помощь.

«На их крики вышел хирург, который уверил молодежь, что помощь их товарищу будет оказана. Сам врач направился в ординаторскую, туда ворвался молодой человек 1997 года рождения и стал хамить доктору, на что тот попросил его успокоиться и вести себя прилично. В ответ хулиган перешел к более активным действиям и причинил врачу телесные повреждения», — говорится на официальном сайте МВД.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о побоях, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Полицейские уточнили, что молодого человека ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

 

Фото: pixabay

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