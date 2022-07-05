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Сызранские полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

5 июля 2022 15:54
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Сызранские полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Мужчина уклонился от назначенных ему судом принудительных работ и был объявлен в федеральный розыск УФСИН России по Самарской области.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» на одной из остановок общественного транспорта, обратили внимание на мужчину, который увидев полицейских, заметно занервничал и попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для установления личности.

Сотрудники полиции проверили мужчину по учетам и выяснили, что житель областной столицы судим за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», и в настоящий момент находится в федеральном розыске за уклонение от назначенных судом обязательных работ.

Сызранские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанного. 

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