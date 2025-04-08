Сызранка признана виновной в причинении телесных повреждений двум женщинам в ходе конфликта в магазине

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Следствием и судом установлено, что в декабре 2022 года у осужденной в магазине, в котором она работала продавцом, произошел конфликт с двумя покупателями, в ходе которого она распылила перцовый баллончик в сторону женщин и одной из них нанесла удары по лицу и голове. В результате преступных действий осужденной женщинам были причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.



Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно.



Ранее в апелляционном порядке был изменен приговор в отношении мужа осужденной, который также участвовал в конфликте. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Принудительные работы, назначенные по приговору первой инстанции, отменены. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 1 год 10 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.