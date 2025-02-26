Сызранка обокрала 19-летнюю жительницу Октябрьска

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Использование современных технологий позволило оперативникам установить дополнительные детали хищения.

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась 19-летняя жительница города Октябрьск, которая сообщила, что неизвестный злоумышленник тайно похитил из её сумки визитницу, внутри которой находились банковские карты, водительское удостоверение и денежные средства.

Во время опроса заявитель пояснила, что пропажу обнаружила в автобусе, когда приехала из Октябрьска в Сызрань. Деньги на проезд она держала в кармане, а расплатившись, увидела открытую сумку.

В ходе кропотливой работы с видеозаписями оперуполномоченные просмотрели огромное количество материала, тщательно анализируя каждый кадр. Благодаря этому, удалось буквально по шагам установить маршрут передвижения предполагаемой злоумышленницы.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимую 33-летнюю жительницу города Октябрьск.

Допрошенная в качестве подозреваемой в преступлении, ответственность за которое предусмотрена ст. 158 УК РФ «Кража», злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния, раскаялась и пояснила, что избавилась от документов, карт и визитницы, как только вышла из автобуса, а наличные деньги потратила на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» потерпевшей оказывается всесторонняя помощь в восстановлении документов и разъяснен порядок подачи гражданского иска по возмещению материального ущерба.