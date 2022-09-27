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Судебные приставы за долги арестовали машину у жителя Чапаевска

27 сентября 2022 09:58
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Судебные приставы за долги арестовали машину у жителя Чапаевска

В ходе проведения сотрудниками ГУФССП России по Самарской области рейдового мероприятия по выявлению должников по исполнительным производствам был остановлен водитель, накопивший задолженность в размере более 133 тысяч рублей по штрафам ГИБДД и налогам. Судебные приставы на месте составили акт описи и ареста автомобиля, принадлежащего мужчине.

В отношении должника судебным приставом-исполнителем г. Чапаевска было возбуждено 24 исполнительных производства. Помимо того, что мужчина регулярно нарушал правила дорожного движения, он также несвоевременно производил уплату налогов.

В минувшую пятницу в ходе рейда с применением АПК «Дорожный пристав» был остановлен автомобиль нарушителя. Учитывая, что мужчина был неоднократно извещен о возбужденных в отношении него исполнительных производствах и предупрежден о мерах принудительного взыскания, сотрудник Службы в рамках исполнительного производства составил акт описи и ареста его автомобиля.

Судебный пристав-исполнитель предупредил мужчину, что если в течение установленного срока гражданин не оплатит свои долги, арестованное имущество будет оценено и передано на реализацию. На следующий день мужчина погасил задолженности и предоставил соответствующие квитанции в отделение судебных приставов.

Обременения с имущества должника были сняты. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Всего сотрудниками Службы в рамках рейда с АПК «Дорожный пристав» взыскано почти 2 миллиона рублей и арестовано 17 автомобилей должников на общую сумму свыше 3,9 миллиона рублей.

 

Теги: Судебные приставы

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