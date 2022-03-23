Судебные приставы в Самаре помогли привести общий коридор в коммуналке в надлежащий вид

144

Жительница г. Самары, сделавшая небольшую перепланировку в комнате коммунальной квартиры, выделила в ней часть для установки душевой кабины.

Однако желание жить с комфортом доставило неудобство соседям. Дело в том, что трубопроводы системы канализации и холодного водоснабжения она проложила в коридоре общего пользования, и более того, сделала это на незаконных основаниях. Самовольно проведенная система не только мешала другим жителям пользоваться коридором, но и создавала конденсат, доставляла неприятные запахи.

Соседке не удалось мирно решить вопрос с нарушительницей и она обратилась в суд, который, рассмотрев материалы дела, обязал женщину устранить препятствия в пользовании другими жильцами общего коридора. Исполнительный документ был направлен на исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары.

Сотрудники Службы неоднократно беседовали с должницей об исполнении решения суда в добровольном порядке, предупреждали о применении возможных мер принудительного характера. Но женщина вопреки всем разговорам продолжала бездействовать. Судебным приставом-исполнителем в отношении должницы было вынесено постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Данная мера и осознание того, что неисполнение решение суда может привести к более серьезным последствия, побудили женщину вернуть коридор в прежнее состояние.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.