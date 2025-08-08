Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера

144

В пятницу, 8 августа, в Самарском областном суде продлевали меру пресечения бывшему председателю регионального правительства Виктору Кудряшову. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, проблемы у чиновника возникли из-за строительства станции метро «Театральная».

Заседание проходило по ВКС.

«Виктора Кудряшова оставили под стражей на три месяца, до 12 ноября 2025 года», — сообщает корреспондент 63.RU из зала суда.

Сторона обвинения полагает, что Виктор Кудряшов действовал в интересах группы компаний «Волгатрансстрой» (ВТС). С его помощью именно эту контору и привлекли к работам. К тому же предельную стоимость строительства ветки увеличили до 18,4 миллиарда рублей.

Экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов продолжает настаивать на своей невиновности.