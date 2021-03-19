Стена дома в Самаре могла рухнуть из-за прорыва

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Предстоящее ЧП в Самаре предсказывал местный депутат.

Под домом №84 по улице Галактионовской, в котором 18 марта обрушилась стена, был прорыв трубы. Об этом напомнил бывший депутат райсовета Ленинского района Самары Андрей Седогин, представлявший там партию ЛДПР.

Г-н Седогин писал еще в декабре прошлого года, что к нему обратились жители этого дома. Они не знали, что с сентября он больше депутатом не является. Тем не менее, Седогин говорит, что сумел организовать устранение прорыва.

- Не могу иначе, когда дом может рухнуть и похоронить людей заживо, - писал ещё в декабре Седогин.

Сейчас Седогин считает, что ЧП – следствие халатности управляющей компании. По информации сайта «Открытый адрес», дом по Галактионовской, 84 обслуживает «Управляющая компания №3». Также экс-депутат упомянул, что (цитируем) «сейчас там снова прорыв, который может похоронить и соседний дом». Где именно прорыв и который из соседних домов в опасности – не уточняется.

Напомним, несущая стена дома обрушилась в районе 6 часов утра, оставив без жилья шесть человек и несколько кошек. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело, полагая, что авария могла быть следствием чьей-то халатности. Вполне возможно, что заявление Андрея Седогина поможет следствию пролить свет на причины случившегося, сообщает Засекин.