Стало известно о еще одной погибшей 12-летней школьнице в Самаре

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Стали известны подробности еще одной трагедии с ребенком. Их редакции ГТРК «Самара» сообщила мама скончавшейся 12-летней девочки.

Все случилось 10 января 2021 года. По словам родительницы, дочь росла обычным ребенком, отличалась умом и красотой, однако очень много времени проводила в социальных сетях. Это вызывало беспокойство со стороны мамы и она предпринимала меры, чтобы хоть как-то отвлечь девочку.

Напомним, во вторник, 9 февраля, в Самаре произошло другое ЧП. Две 12-летние школьницы упали с 16 этажа жилого дома. Как сообщают представители Департамента образования Самары, девочки обучались в одном классе, были отличницами. На учете комиссии по делам несовершеннолетних не состояли.

Ведется проверка.