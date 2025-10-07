Срезали крышу: в Самарской области столкнулись «MAN» и «КАМАЗ»

162

7 октября в 05:50 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области получили вызов на место ДТП с участием двух большегрузов. В Волжском районе на 37 километре автодороги Р-229 в попутном направлении движения столкнулись «MAN» и «КАМАЗ». В кабине автомобиля «MAN» водитель оказался заблокирован. Требовалась помощь спасателей. Гидравлическим аварийно-спасательным инструментом спасатели отжали дверь, приборную панель и срезали крышу. В 07.20 пострадавшего с травмой ноги передали врачам скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали 4 спасателя.

Фото: ПСС по Самарской области