Сотрудники полиции ведут розыск жительницы г. Похвистнево

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Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшей Сарафановой Галины Юрьевны 1954 года рождения, проживающей по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, пер. Стахановский, дом № 12, местонахождение которой не известно с 13 апреля 2021 года.

Приметы разыскиваемой: на вид 65-70 лет, худощавого телосложения, рост 160 см., волосы седые до плеч.

Особые приметы: на шее имеется небольшая шишка, ходит медленно.

Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам группы розыска ОУР МО МВД России «Похвистневский»: 8(937)790-50-02, 8(937)795-55-49, дежурной части МО МВД России «Похвистневский» 8(84656)2-34-69, либо 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.