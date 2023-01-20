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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей жительницы города Похвистнев

20 января 2023 12:09
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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей Семеновой Галины Игнатьевны -  жительницы города Похвистнев

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей Семеновой Галины Игнатьевны -  жительницы города Похвистнево. По данным полицейских, пенсионерка 1948 года рождения примерно в 20:00 час. 01 июня 2021 года ушла из дома, расположенного по улице Неверова, и до настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно.

Ориентировка с приметами женщины была направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей.

Приметы без вести пропавшей: женщина, на вид 72 года, рост 160 см, среднего телосложения, лицо по форме прямоугольное бледное, брови дугообразные, глаза серые, нос вогнутый средний, волосы на голове длинные прямые седые.

Была одета: халат зеленого цвета с узорами в виде цветов, шлепки белого цвета.

Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(937)790-50-02, 8(937)795-55-498(84656)2-34-69, либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

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