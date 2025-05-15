Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего жителя Самарской области

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Рыскивается без вести пропавший 13-летний Максим, которай 13 мая ушел из дома, расположенного в селе Печинено Богатовского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с приметами юноши направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изымаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых юноши, отрабатывают места его возможного появления. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей района, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.

Приметы разыскиваемого: на вид 13-14 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие.

Особые приметы: шрам на носу, родинка на щеке с правой стороны.

Был одет в брюки синего цвета, рубашку белого цвета, свитер черного цвета, кеды черного цвета. С собой рюкзак черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в отдел полиции по Богатовскому району МО МВД России «Борский» по телефону 8(84666)2-19-77 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.