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Сотрудники Госавтоинспекции оперативно сопроводили автомобиль с роженицей до перинатального центра в Сызрани

4 ноября 2023 12:26
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Сотрудники Госавтоинспекции оперативно сопроводили автомобиль с роженицей до перинатального центра в Сызрани

На оперативном совещании при главном враче Сызранской ЦГРБ медики выразили слова признательности и вручили благодарственные письма инспекторам отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» лейтенантам полиции Аязу Пашаеву и Гусейну Мамедову за помощь и неравнодушие.

В утреннее время сотрудники Госавтоинспекции находились на маршруте патрулирования в Сызранском районе на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал», когда к ним обратился взволнованный мужчина и сообщил, что везет супругу в роддом, и у нее уже начались схватки. Опасаясь, что попадет в заторовую ситуацию, местный житель обратился к полицейским с просьбой помочь доставить роженицу до лечебного заведения.

Сообщив в дежурную часть о случившемся, инспекторы включили специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки на служебной машине, выбрали самый короткий и безопасный путь и сопроводили автомобиль с роженицей. В считанные минуты женщина была доставлена в медучреждение и передана медицинскому персоналу.

Убедившись, что их помощь более не требуется, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.

Через несколько минут жительница Сызрани родила девочку, из роддома маму с малышкой встречали родственники и сотрудники дорожно-патрульной службы полиции. Полицейские пожелали молодой семье здоровья, безопасных дорог и вручили маме букет цветов.

Счастливые родители поблагодарили лейтенантов полиции за помощь, за умелые действия в критической ситуации и внимание, оказанное их семье.

«Если честно, это было очень неожиданно. Но безумно приятно, что остались такие отзывчивые люди», - поделился своими эмоциями отец новорожденной.

Руководство ГУ МВД России по Самарской области высоко ценит мнение жителей о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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