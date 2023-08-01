Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием 4 автомашин в Красноярском районе

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Сегодня в 13-33 в полицию поступило сообщение о том, что на 1061 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе н.п. Конезавод м.р. Красноярский произошло ДТП. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, собрали необходимые улики, приняли меры по установлению свидетелей произошедшего и опросили их. Для беспрепятственного движения транспорта организовано реверсивное движение.

По предварительной версии ДТП произошло с участием большегруза и двух легковых автомобилей. В результате столкновения произошел разлив топлива и возгорание двух легковых автомобилей.

Данные о погибших и пострадавших уточняются.