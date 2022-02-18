Сотрудник УФСИН России по Самарской области задержал преступника, находящегося в федеральном розыске

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Майор внутренней службы Дмитрий Проскурин, возвращаясь вечером со службы, заметил на автостоянке подозрительного гражданина, который пытался что-то сделать возле легковой машины. Неожиданно автомобиль вспыхнул. Пламя тут же охватило весь салон. А злоумышленник побежал с места преступления.

Офицер, недолго думая, бросился в сторону неизвестного. Сказалась отличная физическая подготовка. За считанные секунды Дмитрий догнал поджигателя и скрутил его, а затем вызвал полицию и пожарных.

Пламя удалось быстро погасить. Хотя еще немного и оно перекинулось бы на другие машины. Как выяснилось позже, поджигатель находился в федеральном розыске за ранее совершенное преступление. Теперь благодаря четким действиям сотрудника УИС он оказался под стражей.

Майор внутренней службы Дмитрий Проскурин окончил Самарский юридический институт ФСИН России. Сейчас служит старшим оперуполномоченным оперативного отдела УФСИН России по Самарской области. У руководства на хорошем счету.