Сотрудник УФСИН России по Самарской области задержал преступника

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В адрес начальника филиала по городу Отрадный УИИ УФСИН России по Самарской области подполковника внутренней службы Болоноговой Екатерины поступило письмо от директора продуктового магазина о выражении благодарности лейтенанту внутренней службы Александру Малышеву. Сотрудник уголовно-исполнительной системы совершил мужественный поступок, задержав правонарушителя при попытке открытого хищения чужого имущества.

Лейтенант внутренней службы Александр Малышев трудится инспектором филиала по городу Отрадный уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области. В один из будних дней после работы Александр Владимирович зашел в продуктовый магазин. Там он увидел, что гражданин Б. пытался похитить продукты. При задержании преступник оказывал сопротивление, вырывался, пытался сбежать.

Малышев вызвал полицию и удерживал похитителя до приезда сотрудников Росгвардии.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей, профессионализм, усердие и гражданскую активность лейтенанту внутренней службы Александру Малышеву вручено благодарственное письмо от имени руководства УФСИН России по Самарской области.