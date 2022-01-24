Смертельное ДТП произошло в Красноярском районе

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Смертельное ДТП произошло 23 января в 1:30 в Красноярском районе. Водитель 1998 года рождения, стаж вождения которого составляет 2 года, двигался на автомобиле «Hyundai Sonata» по автодороге «Ульяновск-Димитровград- Самара» со стороны г. Самара в направлении г. Ульяновска. По предварительной информации, в пути следования допустил наезд на мужчину 1986 года рождения, который двигался в попутном направлении по центру проезжей части дороги в темной одежде без светоотражающих элементов. Мужчина-пешеход скончался на месте ДТП до приезда машины скорой помощи.