Я нашел ошибку
Главные новости:
Перевалило за тысячу: 1 192 человек заболели коронавирусом в Самарской области
Перевалило за тысячу: 1 192 человек заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области стало больше бешеных животных
В Самарской области стало больше бешеных животных
В МИДе Китая назвали публикации о просьбе председателя Си Цзиньпина к Путину по Украине абсолютной ложью
В МИДе Китая назвали публикации о просьбе председателя Си Цзиньпина к Путину по Украине абсолютной ложью
Елена Лапушкина выразила соболезнования в связи с кончиной Василия Павлова
Глава Самары выразила соболезнования в связи с кончиной Василия Павлова
Смертельное ДТП произошло в Красноярском районе
Смертельное ДТП произошло в Красноярском районе
За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке
За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке
ДТП в снегопад в Сызрани: пострадали двое
ДТП в снегопад в Сызрани: пострадали двое
В Самаре пройдут крупнейшие за последние 30 лет соревнования по борьбе
В Самаре пройдут крупнейшие за последние 30 лет соревнования по борьбе
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.69
0.25
EUR 86.91
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Смертельное ДТП произошло в Красноярском районе

24 января 2022 13:24
92
Смертельное ДТП произошло в Красноярском районе

Смертельное ДТП произошло 23 января в 1:30 в Красноярском районе. Водитель 1998 года рождения, стаж вождения которого составляет 2 года, двигался на автомобиле «Hyundai Sonata» по автодороге «Ульяновск-Димитровград-Самара» со стороны г. Самара в направлении г. Ульяновска. По предварительной информации, в пути следования допустил наезд на мужчину 1986 года рождения, который двигался в попутном направлении по центру проезжей части дороги в темной одежде без светоотражающих элементов.  Мужчина-пешеход скончался на месте ДТП до приезда машины скорой помощи.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ДТП в снегопад в Сызрани: пострадали двое
24 января 2022, 13:10
ДТП в снегопад в Сызрани: пострадали двое
Виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Происшествия
22
В Ставропольском районе под колеса попала женщина-пешеход
23 января 2022, 13:01
В Ставропольском районе под колеса попала женщина-пешеход
Пострадавшая попала в больницу. Происшествия
537
В Самарской области во время метели грузовик врезался в ограждение
23 января 2022, 10:55
В Самарской области во время метели грузовик врезался в ограждение
В результате ДТП пострадал водитель, был госпитализирован. Происшествия
655
В центре внимания
Перевалило за тысячу: 1 192 человек заболели коронавирусом в Самарской области
24 января 2022  13:50
Перевалило за тысячу: 1 192 человек заболели коронавирусом в Самарской области
23
За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке
24 января 2022  13:20
За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке
92
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
23 января 2022  13:14
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
606
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
22 января 2022  12:55
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
793
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
878
Весь список