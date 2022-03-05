Смертельное ДТП в Сызранском районе: при столкновении ВАЗ 2104 и большегруза погибли три челоаека

99

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло сегодня, 5 марта, около 14:30 на 937 км автодороги М5 Урал в Сызранском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2104, совершая обгон, в сложных дорожных условиях не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении большегрузом "DAF".

Водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО