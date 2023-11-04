Смертельное ДТП: в Новокуйбышевске легковушка врезалась в МАЗ

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3 ноября в Новокуйбышевске в 14:30 час. на 87,95 км автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» 35-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался со стороны г. Самары в направлении г. Чапаевска. В пути следования нарушил требование дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ 53366, под управлением водителя 1988 года рождения, который двигался во встречном направлении. После удара автомобиль МАЗ опрокинулся. На месте ДТП до приезда медиков скончался водитель легкового автомобиля.