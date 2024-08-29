Следственное управление просит откликнуться очевидцев происшествия в Самаре

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В конце августа 2024 года в соцмедиа стала распространяться информация о том, что в Самаре женщина внезапно напала на девочку на детской площадке и распылила ей в лицо перцовый баллончик.

По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Следственное управление просит граждан, которые могли стать очевидцами происшествия обратиться в следственное управление в дежурную службу по телефону: 8(846) 300-7-114, а также по номеру: 89277360222.

Приметы разыскиваемый: рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы черные, собраны в хвост, на лице имелись пигментные пятна. Женщина была одета в футболку черного цвета, с рисунком по середине, юбку черного цвета, кроссовки черного цвета, с подошвой белого цвета, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО