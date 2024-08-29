Я нашел ошибку
Главные новости:
В соцмедиа появилась информация о том, что в Самаре женщина внезапно напала на девочку на детской площадке и распылила ей в лицо перцовый баллончик.
Следственное управление просит откликнуться очевидцев происшествия в Самаре
Новое расписание действует до 30 сентября. 
С сентября в Самаре изменится график дачных перевозок
С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины".
Председатель Госдумы Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся в подмосковном Новогорске 1 сентября.
Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков вызван в сборную России
Участие в турнире приняли 15 000 команд и около 30 000 юных футболистов.
"Лето с футбольным мячом": в Самарской области завершился областной турнир по футболу среди дворовых команд 
Ответы эксперта, которые помогут сделать выбор в пользу вакцинации.
Минздрав СО: начало осени - самое благоприятное время для вакцинации от гриппа
Стихи в книге «От сердца к сердцу без брони» посвящены всем, кто героически и мужественно сражался в борьбе с неонацизмом и отдал свою жизнь за Родину.
В губернии вышла книга стихов ветерана СВО с иллюстрациями самарских и донецких школьников
В связи с этим продлено ограничение подачи горячего водоснабжения для клиентов в границах ул. Куйбышева и ул. А.Толстого.
Энергетики «ПТС» устраняют дефект теплосети по ул. Красноармейской
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.44
-0.04
EUR 102.08
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Внимание дети! Дорога в школу!»: инспекторы ГАИ СО проводят профилактические мероприятия с детьми
Во дворе Музея модерна состоится экскурсия по выставке «Самарский модернИЗМ»
Представители малого и среднего бизнеса узнают об участии в закупках крупнейших заказчиков
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Следственное управление просит откликнуться очевидцев происшествия в Самаре

29 августа 2024 22:18
60
В соцмедиа появилась информация о том, что в Самаре женщина внезапно напала на девочку на детской площадке и распылила ей в лицо перцовый баллончик.

В конце августа 2024 года в соцмедиа стала распространяться информация о том, что в Самаре женщина внезапно напала на девочку на детской площадке и распылила ей в лицо перцовый баллончик.

По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Следственное управление просит граждан, которые могли стать очевидцами происшествия обратиться в следственное управление в дежурную службу по телефону: 8(846) 300-7-114, а также по номеру: 89277360222.

Приметы разыскиваемый: рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы черные, собраны в хвост, на лице имелись пигментные пятна. Женщина была одета в футболку черного цвета, с рисунком по середине, юбку черного цвета, кроссовки черного цвета, с подошвой белого цвета, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото: пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новое расписание действует до 30 сентября. 
29 августа 2024, 21:36
С сентября в Самаре изменится график дачных перевозок
Новое расписание действует до 30 сентября.  Общество
88
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся в подмосковном Новогорске 1 сентября.
29 августа 2024, 20:24
Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков вызван в сборную России
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся в подмосковном Новогорске 1 сентября. Футбол в Самаре
151
Ответы эксперта, которые помогут сделать выбор в пользу вакцинации.
29 августа 2024, 18:33
Минздрав СО: начало осени - самое благоприятное время для вакцинации от гриппа
Ответы эксперта, которые помогут сделать выбор в пользу вакцинации.   Здравоохранение
224
В центре внимания
Вячеслав Федорищев и Юрий Борисов обсудили развитие ракетно-космической отрасли.
29 августа 2024  14:19
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Вячеслава Федорищева и главы Госкорпорации «Роскосмос»
329
Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран в рамках Российско-Китайского молодежного форума
29 августа 2024  12:44
Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в знак многолетней связи двух стран в рамках Российско-Китайского молодежного форума
707
Вячеслав Федорищев провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году
29 августа 2024  11:33
Вячеслав Федорищев провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году
274
Глава региона провел внеплановое совещание по готовности школ к новому учебному году.
28 августа 2024  20:58
По поручению Вячеслава Федорищева в школах области пройдут дополнительные комплексные проверки готовности
705
Помимо тренировок для ребят организована насыщенная культурная программа. Спортсмены рассказали главе региона, где они уже побывали, что больше всего понравилось.
28 августа 2024  17:21
Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с юными спортсменами из Курской области
459
Весь список