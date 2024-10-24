СК проверяет сведения о травмировании в Самаре ребенка в результате наезда электросамоката 

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В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, в которой сообщается, что 23 октября вечером на велодорожке в Промышленном районе Самары местный житель, управляя электросамокатом, допустил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО