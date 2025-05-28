СК проведет проверку из-за самоубийства обманутого мошенниками экс-профессора МГУ

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Следователи проводят проверку по факту самоубийства бывшего профессора Московского государственного университета (МГУ). Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ), пишут "Известия".

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве проводится проверка по факту гибели мужчины», — следует из сообщения в Telegram-канале.

Кроме того, правоохранители устанавливают обстоятельства хищения у потерпевшего денежных средств.

27 мая сообщалось, что бывший профессор МГУ покончил с собой после того, как передал мошенникам более 50 млн рублей. Сначала злоумышленники уговорили мужчину перевести все денежные средства якобы на безопасный счет, далее убедили его в необходимости продать две квартиры, а вырученные от этого средства передать им.

Фото: freepik.com