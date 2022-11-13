Сильный ветер в Самарской области снес крышу дома

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Мощный ураган бушует в ряде районов Самарской области. К сожалению, есть разрушения.

13 ноября 2022 года в селе Белозерки Красноярского района Самарской области сильный ветер снес часть крыши одного из жилых двухэтажных многоквартирных домов. Железную кровлю согнуло «гармошкой», местами она полностью оторвалась, открывая чердак всем ветрам и дождю. О пострадавших пока не сообщается, пишет ГТРК Самара.

Напомним, что в Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра местами могут достигать 25 м/с.

В региональном управлении МЧС рекомендуют:

Будьте внимательны и осторожны! Ограничьте выход из зданий, не находитесь вблизи линий электропередач, не паркуйте автомобили около деревьев.

Фото: Администрация села Белозерки