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Семьсот квадратных метров сухой травы горели в Кинель-Черкасском районе

30 июля 2024 13:22
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Семьсот квадратных метров сухой травы горели в Кинель-Черкасском районе

Вчера в 15 часов 50 минут 29 июля диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании травы в селе Тимашево на улице Совхозной.
На место пожара был направлен расчет пожарно – спасательной части № 144 Отряда № 39 в количестве 3 человек.
По прибытии на место вызова было установлено, что горит трава на площади 700 квадратных метров.
На тушение незамедлительно был подан 1 ствол «Б».
В 16 часов 15 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 16 часов 40 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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