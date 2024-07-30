Семьсот квадратных метров сухой травы горели в Кинель-Черкасском районе

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Вчера в 15 часов 50 минут 29 июля диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании травы в селе Тимашево на улице Совхозной.

На место пожара был направлен расчет пожарно – спасательной части № 144 Отряда № 39 в количестве 3 человек.

По прибытии на место вызова было установлено, что горит трава на площади 700 квадратных метров.

На тушение незамедлительно был подан 1 ствол «Б».

В 16 часов 15 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 16 часов 40 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"