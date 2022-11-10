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Секретарь генсовета ЕР Турчак и депутаты Сидякин, Туров и Бичаев попали под обстрел в ЛНР

10 ноября 2022 22:20
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Территория, где находились представители партии, постоянно подвергается артударам со стороны ВСУ.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в ЛНР, сообщили РИА Новости в партии.

"Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. <...> Все в порядке, никто не пострадал", — сказали в пресс-службе.

Сидякин также сообщил РИА Новости, что все живы.

Как уточнили в пресс-службе, представители партии ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным.

При этом, как рассказал РИА Новости депутат Виктор Водолацкий, это уже шестой раз, когда Турчак попадает под обстрел.

По словам парламентария, территория, где находились представители партии, постоянно подвергается артударам со стороны ВСУ.

"Учитывая то, что необходимо было Андрею Анатольевичу и сопровождающим лицам встретиться с бойцами, передать то, что они в прошлую встречу ему заказывали, поэтому не было другого варианта, как им доехать на передовую", — уточнил Водолацкий.

 

Фото:   РИА Новости / Мария Марикян

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