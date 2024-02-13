Сегодня в одном из ТЦ Самары годовалая девочка на эскалаторе травмировала палец руки 

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Сегодня в одном из ТЦ Самары годовалая девочка получила травму пальца руки на эскалаторе. В настоящее время ребенок госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.



По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары организована доследственная проверка, следователи и криминалисты выехали на место происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР Самары.

Фото: пресс-служба СУ СКР Самары