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Сегодня в одном из ТЦ Самары годовалая девочка на эскалаторе травмировала палец руки 

13 февраля 2024 21:32
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Организована доследственная проверка.

Сегодня в одном из ТЦ Самары годовалая девочка получила травму пальца руки на эскалаторе. В настоящее время ребенок госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары организована доследственная проверка, следователи и криминалисты выехали на место происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР Самары.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР Самары

Теги: Самара

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