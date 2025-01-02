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Сегодня местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, на дорогах снежные заносы

2 января 2025 11:40
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Сегодня местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, на дорогах снежные заносы

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 02.01.2025 местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с. Ночью местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы».

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов. При движении на подъем, выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной;

- не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Будьте внимательны и осторожны!

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