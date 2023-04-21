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Самозанятый владелец фирмы-однодневки в Самаре предстанет перед судом

21 апреля 2023 10:00
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Самозанятый владелец фирмы-однодневки в Самаре предстанет перед судом

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица 32-летнего самозанятого, который обвиняется в совершении 8 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе расследования полицейскими установлено, что мужчина, будучи владельцем фирмы-однодневки, в 2022 году обратился в банковские учреждения, где открыл расчетные счета. После этого за вознаграждение в размере 20 тысяч рублей передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Изъятые в ходе обысковых мероприятий документы подтвердили противоправную деятельность обвиняемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Полицейские предупреждают, если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, знайте, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность.

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