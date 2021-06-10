Самарцы продолжают жаловаться на агрессивных собак

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Жители Самары и Самарской области жаловаться на агрессивных собак, которые стаями появляются в районах школ, детских садов и дворов жилых домов. С начала года таких заявлений в Мобильной приемной губернатора не становится меньше. Между тем, недостаточное внимание к проблеме в мае привело к трагическому случаю: в микрорайоне Южный город собаки напали на женщину, которая умерла после полученных ран.

"Здравствуйте. Просим произвести отлов бродячих собак, Куйбышевский район, Центральная 10,11,15,14. Давайте не будем ждать беды, собаки очень агрессивно себя ведут".

С таким сообщением в Мобильную приемную губернатора Самарской области в пятницу обратилась жительница областной столицы. Представители власти переадресовали вопрос в Департамент городского хозяйства и экологии (ДГХиЭ) администрации Самары, однако ответа от чиновников пока не последовало, пишет Засекин.

Таких жалоб представителям власти в Твиттере поступает немало. Пользователь с ником Юлия рассказывает, что неоднократно оставляла заявки на отлов возле одной из школ в Кировском районе. Однако никакой реакции не последовало ни тогда, ни в пятницу, когда Юлия обратилась в ДГХиЭ.

При этом в конце мая под Самарой, в микрорайоне Южный город (Волжский район), где преимущественно проживают молодые семьи, случилась трагедия. Стая бродячих собак (порядка 15 особей) напала ранним утром на 64-летнюю женщину. Очевидцем стала девушка из местного конного клуба, которая на лошади разогнала собак и позвонила дочери пострадавшей и в скорую помощь. Спустя несколько дней женщина умерла в реанимации.

После трагедии в Южном городе силовики возбудили уголовное дело: пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). 21 и 22 мая в районе организовали отлов собак.

Источник, близкий к правительству Самарской области, рассказывает "Засекину", что после столь резонансного случая последовала реакция: в Южном стали активнее отлавливать бродячих собак. "Я так понимаю, теперь там всех песиков отловят. Они ведь почувствовали вкус крови" — рассказал собеседник.

Конкретно в областной столице ситуация осложняется тем, что власти никак не могут найти подрядную организацию, которая будет проводить отлов. До 2020 года компании не заявлялись на конкурсы, так как работать пришлось бы в убыток. В ноябре 2020-го подрядной организацией стало ООО "Добрые люди", известное некорректным поведением в Твиттере в отношении граждан.

В феврале 2021 года исполнителем выбрали ООО "Ман-Техинжиниринг". Но с этой компанией тоже не заладилось: контракт расторгли по причине недобросовестного выполнения его условий. После провели новый конкурс по поиску подрядчика. В конце мая в конкурсе снова победили "Добрые люди". 31 мая компания сообщила в Твиттере, что контракт с ними находится "в стадии рассмотрения на соответствие конкурсной документации".