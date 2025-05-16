Самарца, пытавшегося открыть дверь самолета во время полета, задержали

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Полиция задержала в Петропавловске-Камчатском 35-летнего самарца, который агрессивно вёл себя в самолете и пытался открыть дверь авилайнера во время полёта, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает РИА Новости.

"В Петропавловске-Камчатском мои коллеги из транспортной полиции сняли с рейса пассажира, пытавшегося во время полета открыть дверь авиалайнера", - написала Волк в Telegram-канале.

"Установлено, что 35-летний житель города Самары, находясь в авиалайнере, вел себя агрессивно и во время полета пытался открыть дверь. На требование экипажа он не реагировал, в связи с чем был обездвижен персоналом воздушного судна, а после приземления самолета передан полицейским", - уточнила Волк.

В настоящее время в отношении гражданина проводится проверка, заключили полицейские.

Фото: pxhere.com