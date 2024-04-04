Самарца поймали с большим мешком, в котором были украденные электроинструменты

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Около трех часов ночи группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра. Возле одного из домов на улице Некрасовской стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, находившегося у открытого окна первого этажа – рядом лежал большой мешок.

Росгвардейцы решили выяснить, что происходит. Осмотрев окно, они заметили следы взлома, в мешке же лежали электроинструменты. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что правонарушитель отжал пластиковое окно, проник в помещение ИП и похитил оттуда имущество. По предварительным данным, его стоимость составляла порядка 30 тысяч рублей.

Сотрудники Росгвардии вызывали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали своим коллегам из полиции задержанного – мужчину без определенного места жительства 1997 года рождения. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.