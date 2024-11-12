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Самарскую область "заминировали": в облправительстве прокомментировали волну эвакуаций из-за анонимных звонков

12 ноября 2024 16:36
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Днем во вторник, 12 ноября, в губернии прошла серия тревожных сообщений.

Днем во вторник, 12 ноября, в губернии прошла серия тревожных сообщений.

В правоохранительные органы Самарской области поступили анонимные звонки о якобы минировании объектов образования, здравоохранения, станции метро "Гагаринская", ряда предприятий, торгового центра и ресторана в Тольятти.

Как пояснили власти региона, по каждому факту организовано взаимодействие территориальных органов ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Оперативные службы проводят обследования объектов. Людей просят сохранять спокойствие. Силовики принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

Ложные сообщения о минировании - это преступление, которое карается по закону.

Источник:  СОВА

 

Фото:  freepik.com

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