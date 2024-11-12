Самарскую область "заминировали": в облправительстве прокомментировали волну эвакуаций из-за анонимных звонков

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Днем во вторник, 12 ноября, в губернии прошла серия тревожных сообщений.

В правоохранительные органы Самарской области поступили анонимные звонки о якобы минировании объектов образования, здравоохранения, станции метро "Гагаринская", ряда предприятий, торгового центра и ресторана в Тольятти.



Как пояснили власти региона, по каждому факту организовано взаимодействие территориальных органов ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Оперативные службы проводят обследования объектов. Людей просят сохранять спокойствие. Силовики принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.



Ложные сообщения о минировании - это преступление, которое карается по закону.

Источник: СОВА

Фото: freepik.com