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Самарского алиментщика нашли по автомобильным коврикам

24 сентября 2021 11:22
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Самарского алиментщика нашли по автомобильным коврикам

Алиментщик, занимающийся изготовлением автомобильных ковриков, после того, как его разыскали и доставили в отделение судебных приставов, пошел с бывшей женой «на мировую». 

В отношении жителя г. Самары в отделении судебных приставов Промышленного района на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мужчина алименты не платил, от судебных приставов скрывался и не был официально трудоустроен. За время уклонения от своих обязательств он накопил долг свыше 100 тысяч рублей. 

В отношении алиментщика было заведено разыскное дело. В ходе проведения мероприятий по поиску должника было установлено, что мужчина занимается изготовлением и продажей автомобильных ковриков. Выяснив, где находится алиментщик, сотрудники Службы выехали по полученному адресу. В результате судебными приставами по ОУПДС мужчина был доставлен в отделение, где ему пояснили, что за уклонение от уплаты алиментов должнику грозит административная, а также и уголовная ответственность.

После полученных от судебного пристава разъяснений мужчина поспешил помириться с бывшей супругой. Взыскатель отозвала исполнительный лист и исполнительное производство было окончено.

Теги: судебные приставы

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