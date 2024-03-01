Самарский таможенник отказался от взятки в 150 тысяч рублей

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Сотрудник Самарской таможни отказался от взятки в размере 150 тысяч рублей. Таким образом взяткодатель хотел избежать наказания за незаконно ввезенную коммерческую партию одежды, обуви и парфюмерии.

Мужчина предложил руководителю отдела контроля за ввозом и оборотом товаров № 2 службы по Оренбургской области Самарской таможни за денежное вознаграждение не составлять протокол об административном правонарушении за недекларирование ранее ввезенных в Россию товаров из сопредельного государства.

Таможенник сообщил о данном факте в отдел по противодействию коррупции. В ходе передачи денежных средств, взяткодатель был задержан.

В настоящее время СУ СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в значительном размере). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.