Самарский таксист зарегистрировал 20 земляков в доме, который разрушен и не пригоден для проживания

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Сотрудники пункта полиции МО МВД России «Клявлинский» по Камышлинскому району пресекли факт фиктивной регистрации 20 иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Участковые уполномоченные полиции установили, что 41-летний ранее не судимый гражданин РФ, уроженец одной из соседних республик подал в миграционный пункт, для последующей регистрации, договор безвозмездного пользования жилым помещением, расположенным в селе Татарский Байтуган Самарской области и бланки уведомления установленного законодательством Российской Федерации образца о прибытии двадцати иностранных граждан. При этом мужчина достоверно знал, что земляки по указанному адресу проживать не будут, поскольку дом находится в разрушенном состоянии.

При подаче документов на регистрацию работник одного из таксопарков Самары неоднократно предупреждался полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказался.

В настоящее время Отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Регистрация по месту жительства иностранным гражданам аннулирована.