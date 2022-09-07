Самарский самолет, следовавший в Армению, запросил возврат на стоянку

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В среду, 6 сентября, появилась информация о том, что самолет, который должен был лететь в столицу Армении - Ереван, запросил возврат на стоянку.

Сообщается, что все случилось с самолетом SU-95, рейс RWZ1355 Самара-Ереван авиакомпании «Red Wings», пишет ГТРК Самара. Якобы командир воздушного судна после запуска двигателей и разрешения выруливать на предварительный старт неожиданно запросил возврат на стоянку. Названная причина - проблемы с топливными датчиками. Погода при этом была простая, сообщается в телеграм-канале «AVIAINCIDENT».