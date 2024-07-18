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Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами

18 июля 2024 21:24
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Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами

Инцидент произошел вечером 18 июня на 9-й просеке. О нем Матвеев сам рассказал в своем телеграм-канале и опубликовал видео.

— Группа мигрантов, три человека, шли от набережной по 9-й просеке, задирались к прохожим. Мы увидели, как происходит драка, остановились с водителем. Я вышел, только достал удостоверение и сказал «Остановитесь!» — получил удар палкой в голову, — сказал Михаил Матвеев.

Большинство нападавших сразу убежали. Но одного из них Матвееву, его водителю и прохожим удалось задержать — при нем был узбекский паспорт. Очевидцы оказали депутату первую помощь — обработали рану перекисью и перебинтовали.

По словам самого Матвеева, он вызывал на место полицию и скорую помощь. Но в течение 40 минут после вызова никто не приехал, пишет 63.ру.

— Может быть, неправильно [я поступил]. Может быть, не надо было выходить из машины. Но гражданское воспитание, скажем так, не позволило, — сказал депутат.

Инцидент с Михаилом Матвеевым вышел на федеральный уровень. С комментарием выступила официальный представитель МВД России Ирина Волк:

— В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация о конфликте, произошедшем в Самаре. Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили и задержали двух участников конфликта. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по задержанию третьего участника. На место происшествия выехало руководство УМВД России по Самаре. Пострадавшему полицейскими вызвана бригада скорой помощи. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Михаил Матвеев сообщил, что ему на голову наложили швы.

"Как выяснилось, об мою голову разбили бутылку. Голова, слава Богу, оказалась крепче, но не очень умная. Голыми руками задерживать троих вооруженных палками и бутылками хулиганов было, конечно, большой глупостью", — заключил пострадавший депутат.

Фото: телеграм-канал Михаила Матвеева

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