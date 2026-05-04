Самарский автовокзал оштрафован на 250 тысяч рублей

Суд Самары в апреле вынес решение о штрафе в отношении АО «Евразийская корпорация автовокзалов» за нарушения требований транспортной безопасности. Размер наказания составил 250 тысяч рублей.

Проверка выявила множественные нарушения установленных норм. На момент ревизии не функционировали группы сотрудников с переносными системами видеонаблюдения, отсутствовали на рабочих местах спецгруппы быстрого реагирования. Кроме того, на объекте трудились лица, не имеющие допуска в соответствии с законодательством о транспортной безопасности.

Суд указал, что размер штрафа соответствует санкциям, предусмотренным Кодексом об административных правонарушениях, и не является чрезмерно суровым. Автовокзалу было предписано устранить выявленные недостатки и привести деятельность в соответствие с требуемыми стандартами безопасности.

Это не первое нарушение в истории учреждения. Ранее, в 2022 году, к руководству автовокзала поступали претензии правоохранительных органов, связанные с задолженностью по заработной плате сотрудников, пишет ПроГородСамара.