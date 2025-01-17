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Самарский автомобилист сбил мальчика

17 января 2025 13:25
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Самарский автомобилист сбил мальчика

16 января на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек, один из которых – несовершеннолетний.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 09:10 час. в Октябрьском районе Самары. 42-летний мужчина, управляя автомашиной Chevrolet Niva, двигался по улице Финской со стороны Паркового переулка в сторону улицы Академика Платонова. В пути следования возле дома №5 допустил наезд на мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.  Пешеходу 2012 года рождения оказана разовая медицинская помощь.

Теги: ДТП

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