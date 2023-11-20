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Самарские полицейские освободили водителя такси, которого незаконно лишили свободы

20 ноября 2023 22:10
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Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что в офис его привезли под предлогом оформления дорожно-транспортного происшествия, после чего потребовали денег .

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают потерпевших от противоправных действий задержанных, которые находятся под стражей.

В Управление уголовного розыска ГУ МВД СО поступила оперативная информация о том, что в одном из офисов на улице Авроры находится мужчина, которого удерживают помимо его воли.

Сотрудники Управления уголовного розыска при силовой поддержке сотрудников СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области, обнаружили и освободили по указанному адресу 21-летнего водителя такси, которого незаконно, под угрозой предмета похожего на нож, удерживали два местных жителя – мужчины 1992 и 2004 годов рождения.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что в офис его привезли под предлогом оформления дорожно-транспортного происшествия, после чего потребовали денег и насильно удерживали. Мужчине удалось сообщить о произошедшем своему родственнику, после чего полицейские пришли к нему на помощь.

Оперуполномоченные установили, что злоумышленники, являясь, с их слов, представителями общества с ограниченной ответственностью, занимающегося арендой автомобилей, после совершения аварий на арендуемом транспорте, под предлогом штрафных санкций забирали у клиентов ООО различные денежные суммы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают потерпевших от противоправных действий задержанных, которые находятся под стражей.

По предоставленным сотрудниками полиции материалам следственными органами принято процессуальное решение.

Если вы или ваши знакомые пострадали от подобной противоправной схемы, обратитесь в ближайший отдел полиции или по тел. 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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