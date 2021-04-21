Самарские волонтеры помогут тушить лесные пожары

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Во вторник, 20 апреля 2021 года, первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участие в заседании приняли представители Главного управления МЧС России по Самарской области, ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», руководители Ростехнадзора и Роспотребнадзора, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области. Главы городских округов и муниципальных районов участвовали в обсуждении в режиме видеоконференцсвязи.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участники комиссии уделили особое внимание анализу ситуации с природными пожарами. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 732 природных возгорания, 685 из них – на прошлой неделе. По оценкам специалистов, это в несколько раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В связи с этим Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым было принято решение ввести в 11 муниципальных образованиях режим угрозы возникновения ЧС. Это Ставропольский, Волжский, Красноярский, Безенчукский, Сергиевский, Похвистневский, Сызранский, Кинель-Черкасский и Приволжский районы, города Тольятти и Чапаевск.

«Ситуация действительно очень серьёзная. Здесь не может быть избыточных мер. Нельзя расслабляться, даже если в предыдущие годы обстановка была более или менее стабильной. Нужно приучать население к соблюдению всех мер безопасности», - подчеркнул, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

В настоящее время в регионе введён 4-й класс пожароопасности, С 15 апреля действует особый противопожарный режим. Он продлится до 15 октября текущего года.

Как доложил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова утверждён план предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами. В марте были проведены учения по ликвидации возгораний, созданы специальные противопожарные посты. Усилено патрулирование лесов.

Особое внимание соблюдению норм пожарной безопасности будет уделено при проведении массовых мероприятий. В их числе - Грушинский фестиваль, форум «IВолга», а также единый день голосования.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям был проведен детальный анализ проблемы. Безусловно, большую роль в возникновении пожаров сыграли погодные условия – аномально теплый апрель. Вместе с тем участники комиссии пришли к единому выводу: налицо недоработка муниципальных органов власти.

«Только за выходные произошло 12 лесных пожаров. С такой ситуацией мы не сталкивались в течение семи лет, - отметил глава МЧС по Самарской области Олег Бойко. – Все лесные пожары произошли вблизи крупных населенных пунктов».

По итогам обсуждения председатель регионального Правительства дал ряд поручений главам муниципалитетов. В первую очередь, руководители муниципальных образований должны шире использовать право введения полного запрета на посещение лесов при наступлении 4-го класса пожароопасности. В сельских районах необходимо обеспечить контролируемые условия сельскохозяйственного пала сухой травы: провести опашку, привлечь пожарную технику.

В муниципалитетах необходимо усилить патрулирование пожароопасных зон. Первый вице-губернатор указал на необходимость активнее привлекать к этой работе волонтеров и всех неравнодушных граждан. Виктор Кудряшов призвал также глав муниципальных образований выявлять и привлекать к административной ответственности виновников пожаров, предъявлять ущерб от возгораний тем, кто несет за них ответственность.

Необходимо бороться и с неконтролируемым разведением костров – главам городов и районов предстоит подумать об обустройстве специальных безопасных участков для этого.

«Вести эту работу все главы муниципалитетов должны в штабном режиме», - подчеркнул глава регионального кабмина.

Отдельно на заседании комиссии рассмотрели вопросы поддержки и технического оснащения добровольных пожарных команд. Напомним, на территории области действует 158 таких команд, в движении добровольных пожарных участвуют 11 175 человек. В этом году они уже 307 раз выезжали на борьбу с огнем.

Виктор Кудряшов поручил главам муниципалитетов своевременно прорабатывать вопросы об обеспечении их необходимыми техническими средствами. «Готовы помочь муниципалитетам с приобретением техники, даже в непростых условиях текущего года, но главным принципом здесь будет следующий: помогать будем в первую очередь тем, кто сам что-то делает», - сказал первый вице-губернатор.

В ходе заседания комиссии рассмотрели вопрос о состоянии промышленной безопасности объектов экономики на территории Самарской области. Как сообщила глава Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ирина Панфилова, в настоящее время под контролем ведомства – 142 химических и 138 нефтехимических предприятия, наблюдение за 135 из них ведется в режиме постоянного надзора. В минувшем году ведомство провело более тысячи проверок, виновники 181 нарушения были привлечены к административной ответственности.

Накануне наступления летнего сезона не меньшую тревогу, чем пожары, вызывают происшествия на водных объектах, прежде всего связанные с гибелью людей. В прошлом году число таких инцидентов на воде составило 19.

Специалисты отмечают печальную закономерность – трагедии происходят в местах, не предназначенных для купания. В текущем году перед муниципальными органами власти ставится задача увеличить на 30% количество официальных оборудованных пляжей. Вместе с тем в настоящее время в регионе ведется работа над перечнем мест, опасных для купания.

Один из вопросов повестки был посвящен мерам по обеспечению пожарной безопасности объектов отдыха и оздоровления детей. В преддверии летних каникул с руководителями школьных и детских оздоровительных лагерей проведено обучение по соблюдению правил противопожарной безопасности, организации обеспечены средствами пожаротушения и пожарного оповещения, назначены ответственные за противопожарную безопасность.

В завершение заседания комиссии участники обсудили ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции. Главам муниципалитетов было дано поручение усилить контроль за соблюдением санитарных требований: масочного режима, социального дистанцирования, мер дезинфекции.