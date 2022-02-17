Самарские таможенники задержали контрафактную обувь на 81 млн рублей

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Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 17 тысяч пар контрафактной обуви с логотипами известных марок.

Фура с незаконным грузом была остановлена в районе села Большая Черниговка Самарской области. В ходе таможенного досмотра в грузовом отсеке автомобиля обнаружены коробки с контрафактной обувью: детская обувь с логотипами известных персонажей «DISNEY» – Микки Мауса и Холодного сердца, обувь с изображением товарного знака «GUCCI», кеды с логотипом «CONVERSE», а также кроссовки с надписью «NKIE» и известным товарным знаком компании «NIKE». Кроме того в грузовом отсеке перевозилась немаркированная обувь без товарных знаков.

Информация о нарушении исключительных прав компаний была подтверждена в ходе взаимодействия таможенников с представителями правообладателей. Ущерб правообладателей превысил 81 млн рублей.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб).

В настоящее время сотрудники Самарской таможни проводят досмотр более 10 транспортных средств с аналогичным товаром.